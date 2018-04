Definidas as Eliminatórias da Concacaf para a Copa de 2010

Um sorteio realizado neste domingo em Durban, na África do Sul, definiu os grupos da Eliminatórias da Concacaf (Confederação de Futebol das Américas do Norte e Central e Caribe) para a Copa de 2010. Veja também: Confira os grupos das Eliminatórias Européias para 2010 A República Dominicana e Porto Rico se enfrentarão em jogos de ida e volta na primeira fase da competição e o vencedor deste confronto mede forças, também em duas partidas, com Honduras. Já o México irá esperar o vencedor do cruzamento entre Belize e São Cristóvão e Névis, enquanto os Estados Unidos medem forças com quem vencer as partidas entre Dominica e Barbados. Após estes e outros cruzamentos, os vencedores formarão três grupos de quatro equipes e os dois primeiros colocados de cada um destes irão para a fase final, com seis equipes. Os três primeiros colocados deste novo grupo irão para a Copa, enquanto o quarto disputa a repescagem com o quinto colocado das Eliminatórias Sul-americanas. Composição dos grupos das Eliminatórias da Concacaf para a Copa de 2010: 1A Dominica-Barbados contra os EUA 1B Ilhas Turks e Caicos-Santa Lúcia contra a Guatemala 1C Bermudas-Ilhas Cayman contra Trinidad e Tobago 1D Aruba-Antígua e Barbuda contra Cuba 2A Belize-São Cristóvão e Névis contra o México 2B Bahamas-Ilhas Virgens Britânicas contra a Jamaica 2C R.Dominicana-Porto Rico contra Honduras 2D Canadá-São Vicente contra Granadas 3A Ilhas Virgens-Granada contra Costa Rica 3B Suriname-Montserrat contra Guiana 3C El Salvador-Anguila contra o Panamá 3D Nicarágua-Antilhas Holandesas contra Haiti.