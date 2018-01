Definidas as oitavas da Copa da Uefa Com dois gols do volante Libor Sionko, o Austria Viena bateu neste domingo o Athletic de Bilbao por 2 a 1, no Estádio San Mamés, e garantiu a última vaga das oitavas-de-final da Copa da Uefa, que serão disputadas no próximo dia 10 de março. Na próxima fase o time austríaco vai enfrentar o Zaragoza. Confira os demais confrontos: Middlesbrough x Sporting Lisboa, Sevilla x Parma, Steaua Bucarest x Villarreal, Lille x Auxerre, Olympiakos Pireo x Newcastle United, Shakhtar Donetsk x AZ Alkmaar e Partizan Belgrado x CSKA Moscou.