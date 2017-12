Definidas as quartas-de-final da Libertadores A vitória do Once Caldas nos pênaltis sobre o Barcelona de Guayaquil, em partida encerrada já na madrugada desta sexta-feira, definiu a confrontos das quartas-de-final da edição 2004 da Copa Libertadores da América. O Brasil é o país que mais terá representantes nesta fase da competição, com três equipes: São Paulo, São Caetano e Santos. Argentina e Colômbia terão dois times cada: respectivamente, Boca Juniors e River Plate; e Deportivo Cali e Once Caldas. Venezuela terá o Deportivo Táchira. Os confrontos serão os seguintes: São Caetano x Boca Juniors, Deportivo Cali x River Plate, São Paulo x Deportivo Táchira e Santos x Once Caldas. Os jogos serão em sistema ida e volta. As partidas de ida ainda serão confirmadas pela Conmebol, mas devem acontecer na quarta-feira, dia 19. Os jogos de volta estão previstos para o dia 26 de maio.