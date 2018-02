Definidas as semifinais da Copa FPF Foram definidas neste domingo as semifinais da Copa FPF, depois da realização das quartas-de-final. Quatro clubes do interior de São Paulo vão continuar na briga pelo título inédito, que garante vaga na Copa do Brasil de 2006 - o vice-campeão se classifica para a Série C do Brasileiro. Os confrontos são: Grêmio Barueri x Rio Claro e Comercial x Noroeste. Na manhã deste domingo, em Rio Claro, o time da casa ganhou do ECO-Osasco por 4 a 3. E, como já tinha vencido por 2 a 0 na partida de ida, garantiu sua vaga na semifinal. Os outros três classificados saíram no sábado. O primeiro foi o Grêmio Barueri, que fez 3 a 0 na Ferroviária. Já o Comercial segurou o empate por 1 a 1 com o Nacional, em Ribeirão Preto. E o Noroeste recebeu o Botafogo em Bauru e ganhou por 2 a 1.