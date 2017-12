Definidas as semifinais na Copa Estado Marília-B e Ituano garantiram neste domingo as duas últimas vagas semifinais da Copa Estado de São Paulo. A próxima fase também está definida com dois confrontos: Marília-B X Ituano e Santo André X Comercial. Os quatro times estão motivados porque o campeão vai ser um dos representantes do Estado na Copa Brasil de 2004. Nas semifinais, que devem começar no meio de semana, os times se enfrentam em dois jogos, ida e volta. O time que somou mais pontos na fase anterior tem a vantagem de disputar o segundo jogo em casa. Entre os semifinalistas, dois disputam paralelamente a Série C do Brasileiro: Ituano e Santo André. O Marília-B usa alguns jogadores que participam do Brasileiro da Série B. Só o Comercial se concentra na competição, uma vez que foi desclassificado da Série C. Na primeira fase, o Comercial (49) somou mais pontos, seguido por Ituano e Santo André (45 pontos) e Marília-B (43 pontos). Os jogos válidos pelas quartas-de-final foram realizados nesta semana. No domingo cedo, o Marília-B precisou da prorrogação para vencer o Rio Claro, por 2 a 0, com dois gols de Calado. À tarde, em Itu, o Ituano venceu o Olímpia, por 2 a 1. Jabá marcou os dois gols do time da casa, enquanto Marcelo anotou para o Olímpia. Na quinta-feira, o Santo André venceu a Matonense por 1 a 0, mesmo placar que o Comercial fez em cima do Juventus, na sexta-feira.