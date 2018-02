Definidas datas e locais das quartas-de-final da Copinha A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta sexta-feira os locais dos confrontos das quartas-de-final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O São Paulo enfrentará o Fluminense no próximo domingo, às 16 horas, no Estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. O Santos jogará contra o São Bernardo também no domingo, às 16 horas, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Cruzeiro e São José se enfrentam no sábado, às 16 horas, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Confira os jogos das quartas-de-final: Sábado 14h - Bahia x Atlético-PR - Centro Olímpico Municipal Octávio (Cerquilho) 16h - Cruzeiro x São José - Estádio Martins Pereira (São José dos Campos) Domingo 14h - São Paulo x Fluminense - Estádio Luiz Augusto de Oliveira (São Carlos) 16h - Santos x São Bernardo - Estádio da Fonte Luminosa (Araraquara)