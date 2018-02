Definidas quartas-de-final da Série C Com a eliminação dos últimos dois times paulistas - Rio Branco e Atlético Sorocaba - foram definidos neste domingo os oito clubes que disputarão as quartas-de-final do Campeonato Brasileiro da Série C. Nesta segunda-feira, o departamento técnico da CBF irá sortear a ordem de mando campo deste novo "mata-mata". Estes são os confrontos das quartas-de-final: Grupo 41 - Nacional-AM x Remo-PA; Grupo 42 - América-RN x Treze-PB; Grupo 43 - Ipatinga-MG x Ceilândia-DF; e Grupo 44 - Villa Nova-MG x Novo Hamburgo-RS. Os jogos de ida serão realizados próximo sábado, já que a Seleção Brasileira jogará no domingo, dia 9 de outubro. E os jogos de volta acontecerão no dia 16 de outubro. Depois desta fase, os quatro classificados farão um quadrangular decisivo que apontará os dois times que subirão para a Série B em 2006. A rodada - Tradicional força na divisão, os clubes paulistas foram eliminados em casa, por goleadas e para dois mineiros. No sábado, em Americana (SP), o Rio Branco perdeu de 5 a 2 para o Villa Nova, sendo que já tinha perdido em Nova Lima-MG, por 1 a 0. No domingo, em Sorocaba, o Atlético apanhou de 4 a 1 do Ipatinga, mas tinha perdido no interior mineiro, por 2 a 0. No duelo paraense, o Remo venceu o Abaeté, por 3 a 2, no Estádio Mangueirão, com mais de 37 mil pagantes. No primeiro jogo eles tinham empatado por 1 a 1. O Remo, agora, vai enfrentar o Nacional-AM, que sábado eliminou o Vila Aurora-MT. Em Natal, o América-RN venceu o Coruripe-AL, por 3 a 1, e ficou com a vaga porque tinha empatado por 1 a 1, no interior alagoano. Duas vagas foram decididas nos pênaltis. Em Campina Grande (PB), o Treze venceu o ABC-RN por 1 a 0, mesmo placar do primeiro jogo, em Natal (RN). Nos pênaltis, o time paraibano venceu por 5 a 4. Situação parecida aconteceu em Santa Catarina, onde o Joinville venceu o Novo Hamburgo por 1 a 0, devolvendo a derrota no interior gaúcho. Nos pênaltis, porém, o Novo Hamburgo levou a melhor, vencendo por 4 a 3. Confira os resultados dos jogos de volta da terceira fase: Sábado: Rio Branco-SP 2 x 5 Villa Nova-MG* (0x1) e *Nacional-AM 3 x 2 Vila Aurora-MT (3x4). Domingo: Abaeté-PA 2 x 3 Remo-PA* (1x1); Atlético Sorocaba-SP 1 x 4 Ipatinga-MG* (0x2); *Treze-PB (5) 1 x 0 (4) ABC-RN (0x1); Londrina-PR 0 x 1 Ceilândia-DF* (0x3); Joinville-SC (3) 1 x 0 (4) Novo Hamburgo-RS* (0x1) e *América-RN 3 x 1 Coruripe-AL (1x1). Obs.: * Classificados / Entre parênteses o resultado do jogo de ida.