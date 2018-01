Definidas seleções de futebol do Pan A Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa) divulgou nesta quarta-feira que oito seleções masculinas de futebol vão participar dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, em agosto. Os países participantes, além do Brasil, são: Cuba, República Dominicana, Guatemala, México, Argentina, Paraguai e Colômbia. No feminino, são seis times: Brasil, Canadá, Costa Rica, Haiti, México e Argentina.