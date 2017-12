Definidas semifinais da Copa da UEFA A União Européia de Futebol definiu nesta sexta-feira as semifinais da Copa da UEFA. Em sorteio realizado nesta sexta-feira em Nyon, na Suiça, ficou determinado que o Inter de Milão vai enfrentar o Feyenoord (HOL), em Milão. O Milan vai enfrentar o Borussia Dortmund, também em casa. As partidas de ida serão disputadas no dia 4 de abril. Os jogos de volta estão previstas para 11 de abril. A final da Copa da UEFA será disputada em 8 de maio, em Roterdã, na Holanda.