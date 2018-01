Definidas semifinais da Copa da Uefa Foram definidas nesta quinta-feira as semifinais da Copa da Uefa, o segundo torneio de clubes mais importante da Europa. O Parma (Itália) irá enfrentar o CSKA Moscou (Rússia), enquanto o Alkmaar (Holanda) jogará contra o Sporting Lisboa (Portugal). Os confrontos acontecem nos dias 28 de abril e 5 de maio. Em Lisboa, nesta quinta-feira, o Sporting goleou o Newcastle por 4 a 1 e ficou com a vaga - tinha perdido por 1 a 0 na Inglaterra. O brasileiro Fábio Rochemback fez um dos gols da vitória do time português, que conta ainda com Liedson, Rogério e Anderson Polga. O próximo adversário do Sporting será o Alkmaar, que eliminou o espanhol Villarreal após empate em casa, por 1 a 1, nesta quinta-feira - na ida, os holandeses tinham feito 2 a 1. Jogando em casa, o Parma segurou o 0 a 0 com o Austria Vienna e, como fez mais gols fora de casa - a partida de ida foi 1 a 1 -, o time italiano passou para a próxima fase. Na semifinal, o Parma jogará contra o CSKA, dos brasileiros Vágner Love e Daniel Carvalho. Nesta quinta-feira, o time russo perdeu fora de casa para o Auxerre por 2 a 0, mas se classificou porque tinha vencido por 4 a 0 em Moscou.