Definidas semifinais do Mundial Sub-17 Brasil x Colômbia e Argentina x Espanha serão os jogos semifinais do Mundial Sub-17, que está sendo realizado na Finlândia. A última equipe a garantir vaga foi a espanhola, que neste domingo bateu Portugal por 5 a 2. As semifinais serão na quarta-feira. O Brasil, que hoje venceu os Estados Unidos por 3 a 0, jogará na cidade de Tampere. Argentinos e espanhóis se enfrentarão em Helsinque.