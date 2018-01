Definido árbitro da Copa do Brasil A CBF anunciou nesta terça-feira o trio de arbitragem para a final da Copa do Brasil, quarta-feira à noite, entre Brasiliense e Corinthians, no estádio Serejão, em Taguatinga (DF). O árbitro escalado é o pernambucano Wilson de Souza Mendonça. Os auxiliares são Aristeu Leonardo Tavares e Wilson Moutinho Rodrigues, ambos do Rio de Janeiro.