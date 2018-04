Definido duelo paulista na Série C A terceira fase do Brasileiro da Série C terá o clássico regional paulista entre União Barbarense e Rio Branco. Neste domingo, ambos confirmaram suas vagas, após o jogo de volta da segunda fase. Em Sorocaba, o Rio Branco desbancou o favorito Atlético Sorocaba, ficando com a vaga mesmo perdendo por 3 a 2 (tinha vencido por 1 a 0 em Americana). Enquanto isso, o União Barbarense confirmou a classificação em casa, ao golear a Portuguesa Santista, por 4 a 1, descontando a derrota de 1 a 0 em Santos. O União Barbarense precisava vencer por pelo menos dois gols de diferença para se classificar. Ainda no primeiro tempo, o time fez o necessário, com o Adriano Iverssen, aos 6, e Frontini, aos 22 minutos. Logo no início da segunda etapa, marcou o terceiro , novamente com Frontini, aos 30 segundos. A Santista ainda chegou a descontar com Kerlen, aos 18, mas Jorginho, aos 40, de pênalti, confirmou a classificação. Em casa, o Atlético Sorocaba decepcionou e está eliminado. Apontado como um dos favoritos da Série C, o time não teve forças para eliminar o aguerrido Rio Branco, que perdeu por 3 a 2, mas garantiu a vaga por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0. Na partida deste domingo, em nenhum momento o Atlético chegou a estar classificado. Aos três minutos, abriu o placar com Luciano Henrique, mas Wilton Goiano empatou aos 31. O Atlético voltou a ficar na frente aos 43. Na segunda etapa, Ludemar empatou de cabeça, aos nove, e Sorato, dois minutos depois, fez o terceiro do time da casa. Depois do gol, o Atlético pressionou muito, mas não marcou o quarto gol, que lhe daria a classificação. Outras surpresas - Não foi somente o Atlético Sorocaba que surpreendeu negativamente nesta segunda fase. O Ulbra-RS também era apontado como favorito, mas apenas empatou em casa com o Herman Aichinger-SC e também está eliminado. Na próxima fase, os catarinenses pegam o Iraty-PR, que derrotou o Novo Hamburgo-RS por 2 a 0. A terceira fase tem início no próximo domingo e os mandos de jogo serão definidos nesta segunda-feira, em sorteio na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Dois confrontos desta fase ainda estão indefinidos, uma vez que o Grupo 12 ainda está na primeira fase. Neste domingo, o Americano-RJ derrotou o Friburguense-RJ por 1 a 0 e está na liderança, com nove pontos. O Ceilâdia-DF ganhou do Tupi, em Juiz de Fora -MG, por 3 a 1 e está na segunda colocação, também com nove pontos. O Tupi é terceiro, com sete, enquanto o Friburguense, com quatro, está eliminado. O primeiro colocado do Grupo 12 pega o Cene-MS na segunda fase, e o segundo, o Crac-GO. Os vencedores do confronto se enfrentam na terceira fase.