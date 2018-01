Definido Paulista da Série A-3 de 2004 Em reunião comandada pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, e representantes de 15, dos 16 clubes participantes, foi definida, nesta quarta-feira à tarde na sede da entidade, na capital, a fórmula de disputa do Campeonato Paulista da Série A3 de 2004. A competição começará no dia 1º de fevereiro e terminará em 29 de maio. Os 16 clubes foram divididos em dois grupos de oito cada. No Grupo 1 estão Internacional de Bebedouro, Barretos, Noroeste, XV de Jaú, Sãocarlense, Jaboticabal, Mirassol e Sertãozinho. No Grupo 2 estão confirmados Osasco, XV de Piracicaba, Guaratinguetá, Independente, Rio Claro, Palmeiras-B, Mauaense e Primavera. Os quatro melhores colocados de cada grupo se classificam e fazem dois quadrangulares. Os líderes de cada um destes quadrangulares fazem a final e garantem acesso para a Série A2 de 2005. Os segundos lugares também têm seus acessos garantidos. Apenas um clube será rebaixado para nova Série B, que vai reunir as Séries B1, B2 e B3. O Conselho Arbitral, reunindo 44 clubes, será realizado nesta quinta-feira, às 15 horas. Para a Série A3 foi estipulado o valor de R$ 8 para os ingressos. Os clubes terão uma cota um pouco maior que os R$ 20 mil recebidos este ano e não terão despesas com arbitragem. Há ainda a grande possibilidade de uma empresa de material esportivo fazer uma parceria com a FPF para ceder bolas e uniformes aos 16 clubes participantes. Só o Grêmio Mauaense, campeão da Série B1, não esteve representado na reunião.