Definido, Santos chega ao Peru e treina em Lima antes de jogar em Cuzco

O Santos já está no Peru, na primeira etapa da sua viagem para enfrentar o Real Garcilaso, em Cuzco, nesta quinta-feira, na sua estreia no Grupo 6 da Copa Libertadores. O elenco dirigido por Jair Ventura está em Lima, onde realizou, nesta quarta, o último treinamento antes do compromisso.

A comissão técnica optou não fazer atividades em Cuzco, local do duelo, como uma tentativa de minimizar os efeitos dos cerca de 3.400 metros de altitude da cidade. O trabalho, que estava agendado para as 10 horas (de Brasília), foi marcado para o CT da seleção peruana.

Ainda nesta quarta-feira, à noite, a delegação santista vai seguir para Cuzco, onde entrará em campo às 19h15 da quinta, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega. Assim, o Santos optou por não fazer um trabalho de reconhecimento do gramado na véspera do confronto com o Real Garcilaso.

Embalado por três vitórias consecutivas no Campeonato Paulista, o Santos já está definido por Jair para a estreia na Libertadores. Será o mesmo time que derrotou o Santo André por 2 a 0, no domingo.

Assim, a equipe vai encarar o Real Garcilaso com a seguinte formação: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison, Renato e Vecchio; Eduardo Sasha, Copete e Gabriel Barbosa.

Além do Real Garcilaso, o Santos também terá pela frente o uruguaio Nacional e o argentino Estudiantes como adversários na fase de grupos da Libertadores.