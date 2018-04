Definido último confronto da Série C O último confronto da terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série C foi definido nesta quarta-feira à noite: Crac-GO e Americano-RJ se classificaram para a próxima fase ao eliminarem, respectivamente, Ceilândia-DF e Cene-MS. O Crac entrou em campo podia empatar, mas venceu o Ceilândia por 2 a 1. Os goianos abriram o placar com Sandro Oliveira, aos 13 minutos do primeiro tempo. No início do segundo tempo, o Ceilândia empatou com Gilson. Aos 30 minutos, Sérgio Müller garantiu a vitória goiana, por 2 a 1. Em Campos, o jogo foi bem mais emocionante com a vitória do Americano sobre o Cene por 5 a 2. Alex abriu o placar para o Cene, mas ainda no primeiro tempo, Carlinhos empatou para o time da casa. No segundo tempo, o Americano virou com Washington, logo no primeiro minuto. Edmílson empatou aos 11, mas um minuto depois Léo Santos colocou o Americano novamente na frente. O placar de 3 a 2, no entanto, ainda não bastava aos cariocas. Na pressão, Ernandes marcou o quarto, aos 41 minutos. Aí, quem se lançou ao ataque foi o Cene, tentando o gol que lhe garantiria a vaga. O Americano aproveitou e marcou o quinto, com Washington, aos 50 minutos. O primeiro jogo da terceira fase será disputado neste sábado, em Catalão (GO). O segundo e decisivo jogo acontecerá na quarta-feira, em Campos (RJ). Os horários serão confirmados ainda nesta quinta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).