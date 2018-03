Definidos árbitros das quartas da Libertadores

Árbitros de Argentina, Colômbia e Brasil apitarão na próxima semana as partidas de ida das quartas-de-final da Copa Libertadores, anunciou neste sábado a Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF). O brasileiro Carlos Eugênio Simon, auxiliado por Altemir Haussman e Marcos Gomes, apitará a partida entre o San Lorenzo, da Argentina, e a LDU, do Equador, no dia 15 em Buenos Aires. Já o duelo brasileiro entre São Paulo e Fluminense, no Morumbi, será apitado pelo colombiano Oscar Ruiz, auxiliado por seus compatriotas Humberto Clavijo e Rafael Rivas. A partida em que o Santos viajará para enfrentar o América do México no estádio Azteca, no dia 15, será comandada por um trio argentino, liderado por Héctor Baldassi, auxiliado por Francisco Rocchio e Sergio Cagni. Na outra partida das quartas-de-final - esta sem o envolvimento de brasileiros - o Boca Juniors recebe o Atlas, do México, no dia 14 em La Bombonera, com arbitragem do colombiano Wilmar Roldán, assistido por seus compatriotas Wilson Berrío e Javier Camargo.