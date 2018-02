Definidos confrontos da Copa da Uefa O sorteio para as próximas fase da Copa da Uefa foi realizado nesta sexta-feira na Suíça e os times dos brasileiros Vágner Love (CSKA) e Liédson (Sporting) só vão se enfrentar se chegaram à final, marcada para o dia 18 de maio, em Lisboa. As quartas-de-final da competição serão realizadas nos dias 7 e 14 de abril. As semifinais acontecem nos dias 28 de abril e 5 de maio. A última partida das oitavas-de-final, entre Villarreal (ESP) e Steaua Bucarest (ROM) será disputada domingo. O jogo de ida, na Romênia, terminou empatado por 0 a 0. Veja os confrontos: Quartas-de-final: Steaua Bucarest (ROM) ou Villarreal (ESP) x AZ Alkmaar (HOL) CSKA Moscou (RUS) x Auxerre (FRA) Newcastle United (ING) x Sporting (POR) Austria Vienna (AUT) x Parma (ITA) Semifinal: Austria Vienna ou Parma x CSKA Moscou ou Auxerre Newcastle United ou Sporting x Steaua Bucarest/Villarreal ou AZ Alkmaar (HOL).