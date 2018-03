Definidos confrontos da Libertadores Com o encerramento da primeira fase da Copa Libertadores da América, nesta sexta-feira, já foram definidos todos os confrontos das oitavas-de-final da competição. As quatro equipes brasileiras (Palmeiras, Cruzeiro, Vasco e São Caetano) conseguiram se classificar. O Brasil também tem um dos artilheiros do torneio: é o palmeirense Lopes, que já marcou seis gols, o mesmo número que conseguiu o paraguaio Julio González, do Guaraní. Veja quais são os próximos confrontos: Palmeiras x São Caetano; Cobreloa (Chile) x Rosario Central (Argentina); América Cali (Colômbia) x Nacional (Uruguai); El Nacional (Equador) x Cruzeiro; Emelec (Equador) x River Plate (Argentina); Cerro Porteño (Paraguai) x Cruz Azul (México); Deportes Concepción x Vasco; e Junior (Colômbia) x Boca Juniors (Argentina). A partida de ida será disputada na próxima semana, nos dias 8, 9 e 10. A rodada de volta será na semana seguinte, entre os dias 15 e 17.