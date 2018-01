Definidos confrontos da Libertadores Agora é definitivo: o adversário do Corinthians pelas oitavas-de-final da Taça Libertadores será o River Plate. Nesta quinta-feira à noite, a equipe argentina, que precisava golear e ainda torcer por derrota do Deportivo Cali para terminar na primeira colocação do Grupo 1, venceu o Emelec por apenas 2 a 0 e permaneceu na segunda colocação. Os colombianos perderam para o Libertad por 1 a 0, mas ficaram com a primeira posição na chave. O primeiro duelo entre Corinthians e River será no dia 1.º de maio, em Buenos Aires. A equipe colombiana enfrentará o Cruz Azul. A partida de ida será no dia 6 de maio, no México. Todos os confrontos das oitavas-de-final, que começam na próxima semana, estão definidos. O Grêmio visita o Olimpia, detentor do título, na terça-feira. Na quarta é a vez do Santos, atual campeão brasileiro, ir a campo. Pega o Nacional, no Uruguai. O Paysandu terá missão ingrata. O adversário será o temível Boca Juniors, na Argentina, quinta-feira.