Definidos finalistas da Copa Interior União Barbarense e Bandeirante de Birigui vão decidir o título da Copa do Interior. Os dois times garantiram suas presenças nas finais após a rodada decisiva deste sábado. O campeão sairá após a realização de dois jogos, o primeiro em Birigui e o segundo em Capivari, onde o Barbarense está mandando seus jogos. Na rodada semifinal, o Bandeirante foi superior ao Noroeste e o venceu por 3 a 1. O Noroeste jogou quase todo o segundo tempo com apenas 10 jogadores, devido a expulsão do Bariri. Os gols do Bandeirante foram marcados por André Cunha (2) e Adão, enquanto Moisés fez o gol de honra do time de Bauru. No final do jogo houve a invasão do campo por um grupo de torcedores que tentou agredir os jogadores no banco do Noroeste. O caso, agora, será analisado pela Federação Paulista, que pode a té interditar o estádio. Em Capivari, Barbarense e Juventus empataram por 2 a 2. O Barbarense sempre esteve na frente no placar. Fabrício, de cabeça, abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo. Cinco minutos depois, o meia Éder acertou um chute forte e com efeito para marcar um golaço para o Juventus: 1 a 1. O Barbarense voltou a ficar em vantagem com um gol contra do lateral Edson, aos 14 minutos. O veterano Sérgio Soares empatou aos 36 minutos depois de uma troca de passes com o centroavante Carlão. Na cobrança de pênaltis, o Barbarense se deu melhor pênaltis convertidos por Roberto Silveira e Fábio Roque. No Juventus, Samuel chutou fraco e o goleiro Washington defendeu a primeira cobrança. A segunda foi de Sérgio Soares, mas na terceira cobrança Cláudio chutou fora. Final 2 a 1 para o Barbarense. Final - O primeiro jogo final acontece no próximo sábado, dia 15, e o segundo dia 22. Como tem melhor campanha na primeira fase, o Barbarense joga por dois resultados iguais. O campeão receberá o prêmio de R$ 150 mil e o vice-campeão R$ 50 mil. O campeão também será indicado pela Federação Paulista para participar da Copa do Brasil de 2002.