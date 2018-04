Definidos grupos da Eurocopa 2004 Foram definidos nesta sexta-feira os grupos da Eurocopa-2004, a ser disputada em Portugal. O ex-atacante Eusébio, considerado o maior jogador português de todos os tempos, foi responsável pelo sorteio das chaves, em Santa Maria da Feira, próximo da cidade do Porto. Atual campeã da Eurocopa, a França terá ao seu lado no Grupo 1 as seleções de Israel, Eslovênia, Chipre e Malta. As eliminatórias começam no dia 7 de setembro e terminam no dia 12 de outubro de 2003. A Itália, vice-campeã da Eurocopa de 2000, realizada na Holanda e Bélgica, está no Grupo 9, ao lado de Iugoslávia, Finlândia, País de Gales e Azerbaijão. Os outras chaves da competição ficaram assim: Grupo 2 - Romênia, Dinamarca, Noruega, Bósnia-Herzegovina e Luxembrugo. Grupo 3 - República Checa, Holanda, Áustria, Bielo-Rússia e Moldávia. Grupo 4 - Suécia, Polônia, Hungria, Letônia e San Marino. Grupo 5 - Alemanha, Escócia, Islândia, Lituânia e Ilhas Faroe. Grupo 6 - Espanha, Ucrânia, Grécia, Irlanda e Armênia. Grupo 7 - Turquia, Inglaterra, Eslováquia, Macedônia e Liechtenstein. Grupo 8 - Bélgica, Croácia, Bulgária, Estônia e Andorra. Grupo 10 - Eire, Rússia, Suíça, Geórgia e Albânia.