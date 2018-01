Definidos grupos da Libertadores 2006 A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) sorteou nesta quinta-feira os grupos da edição 2006 da Copa Libertadores da América. Os brasileiros que entram na fase de grupos (Corinthians, São Paulo, Internacional e Paulista) já sabem quem serão seus adversários. Já as equipes que entrarão no torneio através do torneio eliminatório terão que aguardar mais um pouco, pois a entidade aguarda a definição dos participantes e pretende divulgar os confrontos nos próximos dias. O torneio começa no dia 25 de janeiro e terminará em 9 de agosto, com um recesso na fase de quartas-de-final devido à disputa da Copa do Mundo. São 35 clubes (da América do Sul mais o México) e a fórmula de disputa é a mesma do ano passado, com uma eliminatória para definir seis participantes da fase de grupos. Confira abaixo como serão os grupos do torneio: Grupo 1: São Paulo (BRA), Caracas (VEN), Cienciano (PER) e Vencedor D. Grupo 2: Estudiantes de la Plata (ARG), Bolívar (BOL), Peru 2 e Vencedor B. Grupo 3: Newell´s Old Boys (ARG), The Strongest (BOL), Unión Española (CHI) e Vencedor F. Grupo 4: Corinthians (BRA), Colômbia 2, Chile 2 e México 2. Grupo 5: Vélez Sársfield (ARG), LDU (ECU), Uruguai 2 e Vencedor A. Grupo 6: Internacional (BRA), Maracaibo (VEN), Nacional (URU) e Pumas (MEX). Grupo 7: Rosario Central (ARG), Atlético Nacional (COL), Cerro Porteño (PAR) e Vencedor E. Grupo 8: Paulista (BRA), Equador 2, Paraguai 2 e Vencedor C. As datas de disputa são: Primeira etapa - (12 times e partidas de ida e volta) 25 de janeiro e 1 de fevereiro. Fase de Grupos - (32 times em oito grupos) 8 de fevereiro a 19 de abril. Oitavas-de-final - 26 de abril e 3 de maio. Semifinais - 19 e 26 de julho. Final - 2 e 9 de agosto. Obs.: Em negrito os times brasileiros.