Definidos grupos da Liga dos Campeões A Uefa sorteou nesta sexta-feira os grupos da segunda fase da Liga dos Campeões, o principal torneio interclubes do futebol europeu. Os 16 times classificados foram divididos em quatro chaves e irão jogar entre si em turno e returno - os dois primeiros de cada passam para as quartas-de-final. Esta nova etapa da competição começa a ser disputada dia 20 de novembro. Confira os quatro grupos da Liga dos Campeões: Grupo A Manchester United (Inglaterra) Boavista (Portugal) Nantes (França) Bayern de Munique (Alemanha) Grupo B Barcelona (Espanha) Liverpool (Inglaterra) Galatasaray (Turquia) Roma (Itália) Grupo C Real Madrid (Espanha) Panathinaikos (Grécia) Porto (Portugal) Sparta Praga (República Checa) Grupo D Juventus (Itália) Deportivo La Coruña (Espanha) Arsenal (Inglaterra) Bayer Leverkusen (Alemanha)