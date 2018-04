Definidos grupos da Liga dos Campeões Real Madrid e Arsenal iniciam a Liga dos Campeões da Europa como favoritos - pelo menos na William Hill, principal casa de apostas da Grã-Bretanha. Na avaliação de quem costuma fazer fezinha no futebol, a equipe espanhola e o campeão inglês pagam 6 libras, para cada uma investida, se chegarem ao título continental de 2004-05. Na seqüência, o Chelsea com 7/1. O azarão é o Maccabi Tel Aviv, com 500/1. No sorteio realizado nesta quinta-feira em Montecarlo, o Real se deu bem, no grupo B, ao cair ao lado de Roma, Bayer Leverkusen e Dinamo de Kieve. O Arsenal não tem do que se queixar, porque na chave E jogará com Panathinaikos, PSV e Rosenborg. Os 32 participantes foram distribuídos por oito chaves, jogam entre si em suas respectivas séries e passam para as oitavas-de-final apenas os dois primeiros colocados. A partir dessa etapa, a competição é no sistema de mata-mata. A primeira rodada da Liga dos Campeões terá, em 14 de setembro: grupo E - Arsenal x PSV Eindhoven, Panathinaikos x Rosenborg; F - Celtic x Barcelona e Shaktar x Milan; G - Inter x Werder Bremen e Valencia x Anderlecht; H - Porto x CSKA Moscou e Paris Saint-Germain x Chelsea. No dia 15: A - La Coruña x Olympiakos e Liverpool x Monaco; B - Bayer Leverkusen x Real Madrid e Roma x Dinamo Kiev; C - Ajax x Juventus e Maccabi Tel-Aviv x Bayern de Munique; e D - Fenerbahce x Sparta Praga e Lyon x Manchester United.