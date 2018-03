Definidos grupos da segunda fase da A3 Uma rodada emocionante, neste sábado à tarde, definiu os dois últimos classificados e também o último rebaixado dentro do Campeonato Paulista da Série A3. Rio Claro e São José continuarão sonhando com o título da temporada, enquanto o Grêmio Mauaense acabou sendo o quarto time que disputará a Série B em 2006. Os novos grupos estão formados. O Grupo 3 terá XV de Piracicaba, Palmeiras B, Itararé e Monte Azul, enquanto o Grupo 4 é composto por Grêmio Barueri, XV de Jaú, Rio Claro e São José. Nesta segunda fase os times vão se enfrentar em dois turnos dentro do próprio grupo. Os dois primeiros colocados passarão à próxima fase e também garantirão o acesso para a Série A2. Quatro clubes estão rebaixados: Jaboticabal e SEV no Grupo 1; Taboão da Serra e Mauaense no Grupo 2. A última vaga no Grupo 1 ficou com o Rio Claro que, fora de casa, venceu o XV de Piracicaba, por 1 a 0, chegando aos 25 pontos, em terceiro lugar. O Independente, em Limeira, venceu a Ferroviária, por 2 a 1, mas não ficou com a vaga, embora tenha empatado em pontos com o Monte Azul, em 24 pontos, quarto colocado e com uma vitória a mais - 7 a 6. Barretos e Jaboticabal empataram em 2 a 2, enquanto o XV de Jaú goleou o Monte Azul, por 5 a 3. Na briga pela última vaga no Grupo 2, quem se deu bem foi o São José. O time de São José dos Campos precisava vencer e torcer por um tropeço do São Vicente, que estava um ponto a frente na classificação. Com muita competência, o time fez 4 a 0 no Palmeiras B e chegou aos 27 pontos. Mais importante que a vitória, o time contou com a vitória do ECO-Osasco sobre o São Vicente, o que fez com que o time praiano permanecesse com 25 pontos. Apesar da vitória, o ECO-Osasco se despede da competição. Com 26 pontos no final, o time precisava, além da vitória, de um tropeço do São José. Na outra ponta da tabela o Primavera garantiu sua permanência na Série A3 ao bater o ECUS por 3 a 1. O time de Indaiatuba precisava vencer para não precisar torcer por nenhum resultado e o fez com muita competência. Com a vitória, além de se manter na terceira divisão do estadual, o Primavera rebaixou o Mauaense para a segunda divisão. O time de Mauá empatou sem gols com o líder Barueri. Na outra partida do grupo, entre Taboão da Serra e Itararé, jogo que não valia mais nada, os times empataram sem gols. Confira os resultados: Taboão da Serra 0 x 0 Itararé; Mauaense 0 x 0 Grêmio Barueri; XV de Piracicaba 0 x 1 Rio Claro; Primavera 3 x 1 ECUS; ECO-Osasco 3 x 0 São Vicente; São José 4 x 0 Palmeiras-B; Barretos 2 x 2 Jaboticabal; Independente 2 x 1 Ferroviá ria e XV de Jaú 5 x 3 Monte Azul. Classificação: Grupo 1 - 1) XV de Piracicaba 30 pontos; 2) XV de Jaú 30; 3) Rio Claro 25; 4) Monte Azul 24; 5) Independente 24; 6) Barretos 19; 7) Ferroviária 18; 8) SEV 14; 9 )Jaboticabal 13. Grupo 2 - 1) Grêmio Barueri 42; 2) Palmeiras B 37; 3) Itararé 31; 4) São José 27; 5) ECO 26; 6) São Vicente 25; 7) Ecus 19; 8) Primavera 18; 9) Mauaense 15; 10) Taboão da Serra 7.