Definidos grupos do Mundial Sub-20 A seleção brasileira terá um grupo relativamente fácil na primeira fase da Mundial Sub-20 que será disputado nos Emirados Árabes entre 25 de março e 16 de abril. A equipe brasileira vai integrar o Grupo C - ao lado de Canadá, República Checa e Austrália. O Brasil venceu o torneio em três oportunidades: México/83, URSS/85 e Austrália/93. O Grupo B vai opor os dois últimos campeões - Argentina e Espanha. Os argentinos são os maiores vencedores do Mundial para jogadores de até 20 anos, com 4 títulos. Seu primeiro campeonato foi conquistado no Japão/79, com Diego Armando Maradona na equipe. Vieram depois os títulos em Catar/95, Malásia/97 e Argentina/01. A seleção volta a reunir-se em fevereiro, para a etapa final de preparação para o Mundial. O sorteio colocou no caminho do Brasil rivais relativamente fáceis de serem superados. Australianos e canadenses têm tradição pobre na categoria e os checos são considerados força média. Na primeira fase do Mundial, os 24 participantes enfrentam-se apenas em suas respectivas chaves. Os dois primeiros colocados passam para as oitavas-de-final, assim como os quatro melhores terceiros colocados. A partir daí, as partidas serão eliminatórias, até a final. A Fifa já tem o Japão como alternativa para ser sede da competição, caso os Estados Unidos entrem em guerra com o Iraque e a região do Oriente Médio se torne insegura. Veja os grupos do Mundial: Grupo A: Emirados Árabes Unidos, Eslováquia, Panamá e Burkina Fasso Grupo B: Argentina, Espanha, Uzbequistão e Mali Grupo C: Brasil, Canadá, República Tcheca e Austrália Grupo D: Colômbia, Egito, Japão e Inglaterra Grupo E: Arábia Saudita, Irlanda, México e Costa de Marfim Grupo F: Paraguai, EUA, Coréia do Sul e Alemanha