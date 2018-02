Definidos jogos da Liga dos Campeões Foram sorteados nesta sexta-feira os duelos das oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa, na sede da Uefa, na Suíça. Os jogos serão disputados no sistema eliminatório de ida-e-volta. Eis os confrontos, com o mandante do primeiro jogo à esquerda: Real Madrid (ESP) x Juventus (ITA); Porto (POR) x Inter de Milão (ITA); Barcelona (ESP) x Chelsea (ING); Werder Bremen (ALE) x Lyon (FRA); Liverpool (ING) x Bayer Leverkusen (ALE); PSV Eindhoven (HOL) x Monaco (FRA); Manchester United (ING) x Milan (ITA) e Bayern Munique (ALE) x Arsenal (ING). Os jogos de ida serão disputados nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2005. Já as partidas de volta serão realizadas em 8 e 9 de março, com a exceção do jogo Inter de Milão x Porto, que está marcado para 15 de março.