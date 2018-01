Definidos mandos da Copa do Brasil Flamengo, Corinthians, Fluminense e Cruzeiro vão decidir fora de casa nas oitavas-de-final da Copa do Brasil, segundo sorteio realizado nesta quinta-feira, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os confrontos de ida e volta serão disputados no período 13 de abril a 5 de maio. Veja os jogos: 13 de abril: Ituano x Atlético Mineiro Flamengo x Ceará 14 de abril: Baraúnas x Vasco da Gama 20 de abril: Fluminense x Grêmio Coritiba x Treze Cruzeiro x Santa Cruz Internacional x Paulista Corinthians x Figueirense Ceará x Flamengo Baraúnas x Vasco 21 de abril Coritiba x Treze Inter x Paulista 04 de maio Treze x Coritiba Grêmio x Fluminense Atlético-MG x Ituano Figueirense x Corinthians Santa Cruz x Cruzeiro 05 de abril Paulista x Internacional