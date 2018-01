Definidos novos confrontos da Série C Com a realização da sexta e última rodada da fase inicial, neste sábado, do Campeonato Brasileiro da Série C já foram definidos os 31 clubes que vão continuar lutando pelo título da temporada (um jogo não foi encerrrado até o momento). Treze times já estavam classificados e outros 18 confirmaram suas vagas. Na segunda fase, os times jogarão em sistema mata-mata, com os times de melhor campanha tendo a vantagem de decidir em casa. A fórmula será mantida até que sobrem quatro clubes, que farão um quadrangular final para definir os dois promovidos - campeão e vice-campeão - para a Série B em 2006. Resta ainda a definição do caso Nacional de Patos, no Grupo 6, que será definido na terça-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Rio de Janeiro. O Nacional, vice-líder, com 12 pontos, é acusado de ter utilizado o jogador Alisson em situação irregular na partida contra o Vitória de Santo Antão-PE e se perder os seis pontos previstos no regulamento, quem se classifica é o América-RN, terceiro, com nove. Confira os confrontos da segunda fase: Grupo 17 - São Raimundo-PA x Nacional-AM; Grupo 18 - Vila Aurora-MT x Grêmio Coariense-AM ou Independência-AC (jogo ainda não encerrado); Grupo 19 - Tocantinópolis-TO x Remo-PA; Grupo 20 - Abaeté-PA x Moto Clube-MA; Grupo 21 - Nacional de Patos x Ferroviário-CE; Grupo 22 - Icasa-CE x Coruripe-AL; Grupo 23 - Itabaiana-SE x Treze-PB; Grupo 24 - ABC-RN x Sergipe-SE; Grupo 25 - Mogi Mirim-SP x Ipatinga-MG; Grupo 26 - Serra-ES x Atlético Sorocaba-SP; Grupo 27 - Paranoá-DF x Londrina-PR; Grupo 28 - Cene-MS x Ceilândia-DF; Grupo 29 - Volta Redonda-RJ x Rio Branco-SP; Grupo 30 - Ituiutaba-MG x Villa Nova-MG; Grupo 31 - Novo Hamburgo-RS x Gaúcho-RS; Grupo 32 - Glória-RS x Joinville-SC. Confira os resultados da sexta rodada: Grupo 1 - Independência-AC x Nacional-AM (não encerrado até o momento). Grupo 2 - Ji-Paraná-RO 1 x 0 Luverdense-MT e Vila Aurora-MT 3 x 2 São Raimundo-PA. Grupo 3 - São José-AP 1 x 1 Abaeté-PA e Remo-PA 4 x 0 São Raimundo-RR. Grupo 4 - Parnahyba-PI 1 x 1 Moto Clube-MA e Imperatriz-MA 0 x 1 Tocantinópolis-TO. Grupo 5 - Serrano-PE 0 x 1 Ferroviário-CE e Icasa-CE 2 x 0 Piauí-PI. Grupo 6 - Coruripe-AL 3 x 4 Nacional de Patos-PB e América-RN 4 x 0 Vitória de Santo Antão-PE. Grupo 7 - ASA-AL 1 x 0 ABC-RN e Treze-PB 3 x 3 Baraúnas-RN. Grupo 8 - Ipitanga-BA 3 x 2 Sergipe-SE e Itabaiana-SE 1 x 0 Juazeiro-BA. Grupo 9 - Ipatinga-MG 2 x 0 Estrela do Norte-ES e Serra-ES 5 x 0 Americano-RJ. Grupo 10 - Mogi Mirim-SP 2 x 2 Atlético Sorocaba-SP e Portuguesa Santista-SP 3 x 0 Madureira-RJ. Grupo 11 - Londrina-PR 1 x 1 Operário-MS e Cene-MS 4 x 2 Cianorte-PR. Grupo 12 - Mineiros-GO 1 x 0 Paranoá-DF e Ceilândia-DF 5 x 1 Grêmio Inhumense-GO. Grupo 13 - Rio Branco-SP 2 x 0 União São João-SP e América-SP 1 x 1 Ituiutaba-MG. Grupo 14 - Volta Redonda-RJ 1 x 0 Villa Nova-MG e América-MG 2 x 2 Cabofriense-RJ. Grupo 15 - Joinville-SC 1 x 0 ADAP-PR e Iraty-PR 1 x 2 Novo Hamburgo-RS. Grupo 16 - Glória-RS 1 x 0 Marcílio Dias-SC e Atlético Ibirama-SC 0 x 1 Gaúcho-RS.