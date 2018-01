Definidos novos duelos da Copa SP O final da primeira rodada da 36ª edição da Copa São Paulo de Juniores aconteceu nesta quinta-feira, com os últimos seis jogos. Com os resultados, foram definidos os classificados, a ordem dos 10 times no índice técnico e os novos confrontos da segunda fase. O Estado de São Paulo, cuja Federação organiza a competição, tem 19 times classificados. O Rio de Janeiro classificou três representantes. A partida mais curiosa é, também, a mais temida pela Federação Paulista de Futebol, devido às críticas: o duelo Palmeiras x Palmeiras B. Isso acontece porque o time principal terminou com o oitavo melhor índice dos segundos colocados e a partida será realizada no Parque Antártica. O Corinthians, que venceu a Ferroviária por 2 a 1, assegurou a liderança do Grupo M e enfrenta na próxima fase o Marília, time de melhor índice técnico. A Ferroviária também se classificou como sexta colocada pelo índice e enfrenta na próxima fase outro Corinthians, o de Alagoas. Já o São Paulo enfrentaria o América-SP. No entanto, o time de São José do Rio Preto foi punido com a perda de 12 pontos. Assim, o São Paulo, campeão do Grupo T, enfrenta o Grêmio Barueri, time de quinto melhor índice. Pela última partida desta primeira fase, União São João venceu o Flamengo por 1 a 0 e ficou com a última vaga, pela liderança no Grupo S. O time de Araras enfrenta na próxima fase o Vitória-BA, que ficou com a sétima vaga pelo índice técnico. Confira os novos confrontos (ordenados pela data): 15/01 ? Sábado Partida 4 (em Votorantim) - 15h ? Iraty-PR X Ituano-SP Partida 5 (em Barueri) - 15h ? Grêmio-RS X Santo André-SP Partida 1 (em Ribeirão Preto/Palma Travassos) - 16h - Comercial-SP X Santos ? TV Cultura Partida 2 (em Louveira) - 16h ? Criciúma-SC X Campinas-SP Partida 10 (em São Paulo/Nicolau Alayon) - 16h ? Nacional-SP X Madureira-RJ Partida 15 (em Americana) - 16h ? Rio Branco-SP X Taubaté-SP 16/01 ? Domingo Partida 16 (em Osasco) - 9h ? Paraná-PR X Atlético Sorocaba-SP - Rede Vida Partida 8 (em São Bernardo do Campo) - 10h ? Atlético-MG X Fluminense-RJ Partida 6 (em Osasco) - 11h ? Vila Nova-GO X Internacional-RS - Rede Vida Partida 14 (em São Paulo/Parque Antártica) - 11h10 ? Palmeiras B X Palmeiras ? TV Cultura Partida 3 (em Bauru) - 16h ? Goiás-GO X Noroeste-SP Partida 9 (em Suzano) - 16h ? Ecus-SP X Angra dos Reis-RJ Partida 11 (em Taubaté) - 16h ? São Paulo-SP X Grêmio Barueri-SP - ESPN Partida 12 (em Araraquara) - 16h ? Corinthians-AL X Ferroviária-SP ? TV Cultura Partida 13 (em Araras) - 16h ? União São João-SP X Vitória-BA Partida 7 (em Araraquara) - 18h10 ? Corinthians-SP X Marília ? TV Cultura