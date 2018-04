Definidos novos grupos da Série B Foram definidos neste sábado os novos grupos da segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro, além dos seis times que foram rebaixados para a Série C na próxima temporada. Marília, Avaí e Santa Cruz jogaram em casa e garantiram as últimas três vagas. Assim se juntam a Brasiliense, Náutico, Bahia, Ituano e Fortaleza. Os dois novos grupos estão formados assim: Grupo A - Brasiliense (1º colocado), Ituano (4º colocado), Fortaleza (5º colocado) e Santa Cruz (8º colocado). Grupo B - Náutico (2º colocado), Bahia (3º colocado), Marília (6º colocado) e Avaí (7º colocado). Nesta nova fase os times se enfrentam em dois turnos, dentro do próprio grupo, passando à terceira fase apenas os dois primeiros colocados. O quadrangular final, também em dois turnos, definirá campeão e vice que ascenderão à Série A em 2005. Quem não vai ter facilidade no próximo ano são os times rebaixados. Já haviam caído Londrina, Mogi Mirim e Joinville. Se juntam a eles América-MG, Remo-PA e América-RN. Os três jogaram fora de casa e perderam. Confira os resultados da última rodada: Avaí 1 x 1 Vila Nova-GO; Caxias 3 x 2 América-MG; Santa Cruz 2 x 1 Santo André; CRB 3 x 0 América-RN; São Raimundo 2 x 1 Mogi Mirim; Ceará 1 x 2 Ituano; Brasiliense 6 x 1 Remo; Paulista 1 x 0 Sport; Portuguesa 2 x 3 Fortaleza; Náutico 2 x 1 Joinville; Anapolina 2 x 0 Bahia e Marília 2 x 1 Londrina. A primeira rodada da segunda fase terá os seguintes jogos, previstos para o dia 2/10 (sábado), sem horários definidos: Santa Cruz x Brasiliense; Fortaleza x Ituano; Marília x Bahia e Avaí x Náutico. Os jogos estão sujeitos a modificação devido a ajustes exigidos pela televisão.