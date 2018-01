Definidos novos grupos da Série C A última rodada classificatória, completada neste domingo, definiu os 56 clubes que vão continuar lutando pelo título do Campeonato Brasileiro da Série C. Entre eles, estão oito paulistas. A partir de agora serão 28 grupos. Até chegar entre os quatro finalistas, a competição será disputada no sistema mata-mata, com jogos de ida e volta. A segunda fase começa no final de semana, dia 12 de outubro. Os jogos de volta acontecerão dia 15. A formação de dois grupos - 41 e 42 - vai acontecer somente após sorteio na CBF, porque dois clubes terminaram esta fase exatamente iguais no Grupo 14: Palmas-TO e Tocantinópolis-TO, com sete pontos, em primeiro lugar, com duas vitórias, um empate, uma derrota, 10 gols pró e 8 contra . O sorteio vai definir quem será o primeiro e o segundo colocados. Confira os novos grupos: Grupo 29 - Tuna Luso-PA x Nacional-AM Grupo 30 - Rio Branco-AC x Atlético-RR Grupo 31 - Sampaio Corrêa-MA x Viana-MA Grupo 32 - Chapadinha-MA x Imperatriz-MA Grupo 33 - Guarany-CE x Flamengo-PI Grupo 34 - River-PI x Itapipoca-CE Grupo 35 - ASA-AL x ABC-RN Grupo 36 - Campinense-PB x Treze-PB Grupo 37 - CSA-AL x Botafogo-PB Grupo 38 - Souza-PB x Sergipe-SE Grupo 39 - CENE-MS x Juazeiro-BA Grupo 40 - Confiança-SE x Comercial-MS Grupo 41 - Palmas-TO ou Tocantinópolis-TO x Cuiabá-MT* Grupo 42 - SERC-MS x Palmas-TO ou Tocantinópolis-TO* Grupo 43 - Uberlândia-MG x CFZ-DF Grupo 44 - Atlético-GO x Ituiutaba-MG Grupo 45 - Estrela do Norte-ES x Bragantino-SP Grupo 46 - Rio Branco-MG x Ipatinga-MG Grupo 47 - Macaé-RJ x Tupi-MG Grupo 48 - Goytacaz-RJ x Americano-RJ Grupo 49 - Volta Redonda-RJ x Cabofriense-RJ Grupo 50 - Olaria-RJ x Friburguense-RJ Grupo 51 - Santo André-SP x Sertãozinho-SP Grupo 52 - Botafogo-SP x Atlético Sorocaba-SP Grupo 53 - União Bandeirante-PR x Inter de Limeira-SP Grupo 54 - Ituano-SP x União Barbarense-SP Grupo 55 - Pelotas-RS x Caxias-SC Grupo 56 - Ulbra-RS x RS-RS