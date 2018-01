Definidos novos grupos e tabela da Série B O sonho de chegar à elite do futebol brasileiro, agora, só é possível a oito clubes. A rodada decisiva, disputada neste sábado à tarde, definiu os últimos três classificados, bem como também determinou a formação dos dois novos grupos e da tabela. União São João, com 16 pontos, e Gama, com 19, foram rebaixados para a Série C na próxima temporada. O futebol pernambucano mostrou sua força, ao classificar três clubes: Santa Cruz, Sport e Náutico. O Estado de São Paulo é representado por Palmeiras e Marília, o Rio com Botafogo, Pará com Remo e Brasília com Brasiliense. O Grupo A é composto por Palmeiras (1ºcolocado); Sport (4ºcolocado); Brasiliense (5ºcolocado) e Santa Cruz (8º colocado). O Grupo B ficou assim: Botafogo (2ºcolocado), Remo (3ºcolocado), Marília (6º colocado) e Náutico (7ºcolocado). A primeira rodada também já está confirmada para ter início na sexta-feira, com dois jogos: Brasiliense x Sport e Marília x Remo. Sábado, se enfrentam Santa Cruz x Palmeiras e Náutico x Botafogo. Os times vão se enfrentar, em dois turnos, classificando-se para a terceira fase os dois primeiros colocados de cada grupo. A fase final, com quatro times, será também disputada em dois turnos. Campeão e vice vão garantir o acesso à elite do futebol brasileiro em 2004.