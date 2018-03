Definidos os 28 clubes da 2ª Divisão O presidente da CBF, Ricardo Teixeira anunciou hoje à tarde, a tabela do campeonato brasileiro da Segunda Divisão (Série B), com a participação de 28 clubes. Segundo Teixeira, para a elaboração das equipes, foram levados em consideração, o campeonato brasileiro da Segunda Divisão de 1999 e a Série B da Copa João Havelange, em 2000. "Mantivemos o mesmo número de clubes da Primeira Divisão(Série A), porque a intenção é chegar a 22 clubes em 2003. Tenho certeza de que será um bom campeonato, porque existem muitos clubes de expressão na Série B", disse Teixeira. Quatro equipes se classificarão para a fase final da competição. Dois subirão para a Série A em 2002 e seis caem para a Terceira Divisão. O início está previsto para o dia 8 de julho, com jogos somente nos finais de semana. A Rede Globo de Televisão não se interessou até o momento em transmitir os jogos. Muitos clubes ficaram de fora, entre eles América e Bangu, do Rio. XV de Piracicaba, União São João e Bragantino são os únicos representantes de São Paulo. Serra/ES, Naciona/AM, Anapolina/GO e Sergipe/SE são as surpresas. O presidente da Federação de Futebol do Rio (Ferj), Eduardo Viana conseguiu incluir o Americano de Campos, seu time de coração, como único representante do Estado do Rio. Não há nenhum clube de Minas Gerais, do Distrito Federal e da Bahia, na Segunda Divisão. Veja os 28 clubes que vão disputar a segunda divisão nacional: ABC- RN; América -RN, Americano-RJ, Anapolina-GO, Avai -SC, Ceará- CE, Sergipe - SE, Bragantino-SP, CRB-AL, Remo-PA, Náutico-PE, Criciúma-SC, Desportiva-ES, XV de Novembro-SP, Figueirense-SC, Fortaleza-CE, Joinville-SC, Londrina-PR, Malutrom-PR, Nacional-AM, Payssandu-PA, Sampaio Correia-MA, São Raimundo-AM, Serra-ES, Caxias do Sul-RS, Tuna Luso-PA, União São João-SP e Vila Nova-GO.