Definidos os 32 países da Copa de 2006 As 32 seleções da Copa de 2006 estão definidas. As cinco vagas que restavam foram preenchidas nesta quarta-feira, nos jogos da repescagem. Austrália, Trinidad & Tobago, Espanha, República Checa e Suíça conseguiram os últimos postos. Agora, a Fifa entra em campo e, no dia 9 dezembro, na cidade alemã de Leipzig, realiza o sorteio dos grupos e jogos do Mundial da Alemanha. Na corrida pelos últimos cinco lugares, a seleção de Trinidad e Tobago derrotou Bahrein por 1 a 0, em Manama, e se classificou. Será a primeira Copa do país da América Central. Em Sydney, a Austrália eliminou o Uruguai na decisão por pênaltis e garantiu o bilhete. Foi o resultado mais surpreendente do ano. E a seleção australiana volta ao Mundial depois de 32 anos, na mesma Alemanha, onde havia disputado a sua primeira Copa, em 74. Ficou de fora o Uruguai, único campeão do mundo que não irá à Copa de 2006. França, Inglaterra, Itália, Argentina, Brasil e Alemanha, todos que já ganharam títulos mundiais, estão classificados. Dos ausentes ilustres, além do Uruguai, as tradicionais forças da África, como Camarões e Nigéria. Afinal, os africanos entram com quatro debutantes: Gana, Togo, Angola e Costa do Marfim. E da Europa, a Grécia, campeã da Eurocopa em 2004, não conseguiu lugar. A Turquia, terceira colocada em 2002, também ficou de fora. Mas os europeus apresentaram boas novidades: Ucrânia e Sérvia e Montenegro, duas estreantes. O Brasil, sem contar a seleção brasileira, terá nove profissionais entre jogadores e técnicos a serviço de outros países. Três são treinadores: Luis Felipe Scolari (Portugal), atual campeão do mundo; Zico (Japão), debutando como técnico em uma Copa do Mundo; e Alexandre Guimarães (Costa Rica). E seis são jogadores: Deco (Portugal), Kuranyi (Alemanha), Alex Santos (Japão), Zinha (México), Francileudo e Clayton (Tunísia). O décimo brasileiro pode ser Da Silva, da Croácia, que ainda não tem garantia de ir ao Mundial. Nos jogos da repescagem, nesta quarta-feira, dois treinadores holandeses brilharam. Leo Benhakker classificou Trinidad & Tobago. E Guus Hiddink, treinador que levou a Coréia do Sul ao quarto lugar em 2002, garantiu a vaga da Austrália. No dia 6 de dezembro, o Comitê Organizador da Copa e a Fifa definem os oito cabeças-de-chave. A escolha obedecerá a uma combinação de resultados das seleções nos últimos três mundiais (Estados Unidos/94, França/98 e Coréia do Sul-Japão/2002) e do ranking da Fifa. Os mais cotados são: Brasil, Alemanha, Argentina, Inglaterra, Itália, França, Espanha e México. E no dia 9 de dezembro, haverá a realização do sorteio para definir a tabela da Copa. Os alemães já colocaram o Brasil como cabeça-de-chave do grupo F para que a seleção brasileira e a alemã não se cruzem antes da final.