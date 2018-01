Definidos os árbitros de jogos do Brasil A Conmebol divulgou nesta quinta-feira a relação dos árbitros para as duas próximas rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Para a partida do Brasil contra Peru, dia 16 de novembro, em Lima, foi escalado o árbitro colombiano Oscar Ruiz. Para a partida contra o Uruguai, dia 19, em Curitiba, o escolhido foi o argentino Horacio Elizondo. O árbitro brasileiro Carlos Eugênio Símon, por sua vez, vai dirigir a partida entre Colômbia e Argentina, em Barranquilla, marcada para o dia 19 de novembro, pela quarta rodada. Veja a relação dos árbitros da 3ª e 4ª rodadas das eliminatórias sul-americanas: 3ª Rodada: Sábado - 15 de novembro: Uruguai x Chile, em Montevidéu: Árbitro - Claudio Martin (ARG) Colômbia x Venezuela, em Barranquilla: Árbitro - Carlos Chandia (CHI) Paraguai x Equador, em Assunção: Árbitro - Juan Paniagua (BOL) Argentina x Bolívia, em Buenos Aires: Árbitro - Gilberto Hidalgo Domingo - 16 de novembro: Peru x Brasil, em Lima: Árbitro - Oscar Ruiz (COL) 4ª Rodada - Terça-feira - 18 de novembro: Venezuela x Bolívia, em Maracaibo: Árbitro - Mauricio Reinoso (EQU) Chile x Paraguai, em Santiago: Árbitro - Gustavo Méndez (URU) Quarta-feira - 19 de novembro Equador x Peru, em Quito: Árbitro - Epifanio González (PAR) Brasil x Uruguai, em Curitiba. Árbitro - Horacio Elizondo (ARG) Colômbia x Argentina, em Barranquilla. Árbitro - Carlos Eugênio Simón (BRA).