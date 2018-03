Definidos os classificados da Série B3 A última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série B3 foi disputada neste domingo à tarde com seis jogos que definiram os classificados para a próxima etapa. No Grupo 1, garantiram vagas Tanabi, Santacruzense e SEV, de Votuporanga. No Grupo 2, continuam brigando pelo título Jacareí, São Vicente e Itapetininga. Na segunda fase, os seis classificados vão se enfrentar em dois turnos, num total de dez jogos. O campeão será o time que somar mais pontos. Na última rodada, o SEV se garantiu, ao vencer o Prudentino, por 2 a 1, no confronto direto pela terceira vaga do Grupo 1. No Grupo 2, a terceira vaga também foi definida no confronto entre dois clubes com chances. O Itapetininga levou a melhor, ao vencer o Força Futebol por 1 a 0. Confira os resultados da última rodada: SEV 2 x 1 Prudentino, Santacruzense 2 x 1 Assissense, Ranchariense 1 x 2 Tanabi, Itapetininga 1 x 0 Força Futebol de Caieiras, Ginásio Pinhalense 3 x 1 Taboão da Serra e Jacareí 2 x 3 São Vicente. Classificação: Grupo 1 - 1) Tanabi 23 pontos; 2) Santacruzense 20; 3) SEV 14; 4) Ranchariense e Assisense 9. Grupo 2 - 1) Jacareí 20; 2) São Vicente e Itapetininga 17; 4) Força Futebol 15; 5) Ginásio Pinhalense 10; 6) Taboão da Serra 5.