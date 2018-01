Definidos os confrontos da Mercosul Com os resultados dos dois jogos disputados nesta quinta-feira, já estão definidos os confrontos das quartas-de-final da Copa Mercosul, que começam na próxima semana. No encerramento da primeira fase, o Flamengo ganhou do Olimpia por 2 a 0, em Assunção, e o Boca Juniors derrotou a Universidad Catolica por 3 a 2, em Buenos Aires. Com isso, o Flamengo irá enfrentar o Independiente (Argentina) nas quartas-de-final. Além desse duelo, o Corinthians jogará contra a Universidad Catolica (Chile), o Grêmio encara o Talleres (também da Argentina) e o paraguaio Cerro Porteño pega o argentino San Lorenzo.