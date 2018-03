Definidos os confrontos das semifinais da Copa do Brasil

O sonho de ser campeão da Copa do Brasil e garantir, antecipadamente, uma vaga na Copa Libertadores da América de 2009, agora, está restrito a quatro clubes. Os últimos três semifinalistas foram definidos nesta quarta-feira, e farão companhia ao Corinthians, que terça-feira eliminou o São Caetano. Veja também: Calendário e resultados Após queda na Copa do Brasil, Geninho pede demissão O adversário do Corinthians será o Botafogo, enquanto Vasco e Sport Recife farão o outro confronto. O sorteio dos mandos dos jogos será realizado nesta quinta-feira, na sede da Confederação brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Os jogos de ida serão disputados no dia 21 e os de volta no dia 28 de maio. As finais acontecerão nos dias 4 e 11 de junho. O Corinthians é o único time que já levantou o título. E duas vezes: em 1995 sobre o Grêmio e em 2002 diante do Brasiliense. Os dois cariocas ainda não sentiram o sabor do título, mas chegaram bem perto. O Vasco da Gama foi vice-campeão em 2006, quando perdeu para o Flamengo. Enquanto isso, o Botafogo também foi vice-campeão, em 1999, perdendo, no Maracanã, para o Juventude. O Sport jamais chegou a uma final. QUARTAS-DE-FINAL Os jogos de volta foram eletrizantes. Na Ilha do Retiro lotada, o Sport Recife venceu o Internacional, por 3 a 1, conseguindo descontar a derrota por 1 a 0, no Beira Rio. O time pernambucano saiu na frente com Leandro machado, de cabeça, logo aos três minutos. Os gaúchos empataram com Sidnei, aos 30 minutos ainda do primeiro tempo. Na etapa final, Roger, aos 16 minutos, e Durval, aos 33 minutos, de falta, fizeram a festa rubro-negra. No Engenhão, num jogo equilibrado, o Botafogo conseguiu seus gols somente no segundo tempo. Wellington Paulista abriu o placar aos nove e Alessandro, aos 47 minutos, despachou os mineiros. No primeiro jogo, no Mineirão, houve empate sem gols. Portanto, quem vencesse ficaria com a vaga. À tarde, em Maceió, o Vasco da Gama não teve dificuldades para vencer, de novo, o Corinthians Alagoano, por 3 a 1. Em São Januário já tinha goleado por 5 a 1. Leandro Amaral, Alex Teixeira e Rodrigo Antônio marcaram os gols vascaínos, enquanto Nil, de falta, fez o gol de honra do time local.