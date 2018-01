Definidos os confrontos do Paulistão São Paulo, Corinthians e Palmeiras se classificaram. O Santos, campeão brasileiro, ficou fora. Depois da rodada deste domingo, foram definidos os confrontos das quartas-de-final do Campeonato Paulista: Corinthians x União Barbarense, São Caetano x Palmeiras, Portuguesa Santista x Guarani e São Paulo x Santo André. Os jogos serão realizados no meio da semana, num único duelo. Quem teve melhor campanha até agora, joga em casa e pelo empate. O Corinthians fez sua parte, goleou o União São João por 4 a 1 e garantiu o segundo lugar do grupo 3. Na frente dele na chave apenas o São Caetano, equipe de melhor campanha da primeira fase: ganhou os seis jogos que disputou, depois de fazer 5 a 1 no Marília neste domingo. Já o São Paulo empatou em casa com o Santo André, por 2 a 2. O resultado classificou os dois times, mas eliminou o Santos, que ficou em quarto lugar no grupo 2. O líder dessa chave foi a Portuguesa Santista, que ganhou por 3 a 0 do Paulista. O curioso é que São Paulo e Santo André irão se enfrentar nas quartas-de-final. Afinal, a equipe são-paulina foi a segunda colocada do grupo 2 e o time do ABC conseguiu o primeiro lugar por índice técnico. No grupo 1, o União Barbarense ficou em primeiro lugar, mesmo sem jogar na última rodada. O Guarani foi o segundo, depois de ganhar o dérbi contra a Ponte Preta, por 3 a 1. E o Palmeiras, com o empate por 1 a 1 com o Rio Branco no sábado, garantiu a segunda vaga por índice técnico. Veja como ficou a tabela do Paulistão