Definidos os duelos da oitava-de-final da Libertadores Estão definidos os duelos da oitava-de-final da Copa Libertadores 2006, que acontecerão nos dias 26 de abril e 3 de maio deste ano. E o destaque é o confronto brasileiro entre São Paulo x Palmeiras, com o primeiro mando sendo do time alviverde (que pode escolher jogar tanto no Estádio Palestra como no Morumbi). O duelo foi confirmado com a definição dos últimos classificados da segunda fase, nesta quinta. Os dois times já haviam se enfrentado na edição da Libertadores do ano passado e na mesma fase da competição. Na ocasião, os são-paulinos levaram a melhor. Venceram as duas partidas, por 1 a 0 e 2 a 0, e, na seqüência, ficaram com o título da competição. Além disso, chama a atenção os confrontos dos outros times brasileiros: o Corinthians (com a vantagem de decidir em São Paulo), enfrenta o River Plate, da Argentina - que o eliminou em 2003 e hoje é dirigido por seu ex-técnico, Daniel Passarella. O Internacional, também com a vantagem, pega o Nacional, do Uruguai - os dois já haviam se enfrentado na segunda fase, pois ambos eram do Grupo 6. E o Goiás, outro que fará o segundo jogo em casa, pega o Estudiantes (ARG). Outro duelo local desta nova fase é entre argentinos: o Vélez Sarsfield (que fez a melhor campanha desta fase e por causa disso decidirá todos os seus jogos em casa, até a final, se conseguir chegar) pegará o Newell´s Old Boys. A partir de agora, os duelos serão definidos em jogos de ida e volta, onde, em caso de empate por pontos, os classificados serão aqueles que: 1) tiverem melhor saldo de gols no confronto; 2) tiverem marcado mais gols como visitante; 3) disputa em cobrança de pênaltis. A exceção é a final, onde em caso de igualdade o segundo jogo terá uma prorrogação antes dos pênaltis. Confira abaixo os confrontos (lembrando que as datas previstas são 26 de abril e 3 de maio, sujeitas a mudanças pela Conmebol): Vélez Sarsfield (1.º) x Newell´s Old Boys (16.º) Internacional (2.º) x Nacional (15.º) Corinthians (3.º) x River Plate (14.º) São Paulo (4.º) x Palmeiras (13.º) Goiás (5.º) x Estudiantes (12.º) Libertad (6.º) x Tigres (11.º) Atlético Nacional (7.º) x LDU (10.º) Independiente Santa Fe (8.º) x Chivas (9.º)