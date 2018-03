Definidos os grupos da Copa Mercosul Sorteio realizado no início da tarde desta quinta-feira, no Rio de Janeiro, definiu os grupos da Copa Mercosul, a ser disputada no semestre deste ano. Ainda falta a definição de dois representantes da Argentina, já que o campeonato nacional ainda não terminou. O torneio distribuirá US$ 24 milhões em prêmios, e será disputado por 20 clubes da Argentina, Brasil, Chile, Uruguai e Paraguai. Os organizadores pretendem que o campeão dispute o Mundial de Clubes da Fifa de 2003. Os grupos ficaram da seguinte maneira. No Grupo A estão Vasco da Gama, Cerro Porteño, Boca Juniors e Universidade Católica, do Chile. O Grupo B será integrado por Flamengo, Olímpia (PAR), Representante da Argentina - nº 4 e Nacional (URU). O grupo C terá Corinthians, Cruzeiro, Independiente (ARG) e Colo-Colo, do Chile. No Grupo D estão o São Paulo, representante da Argentina nº 5, Representante da Argentina nº 6 e Peñarol (URU). No grupo E, estão Palmeiras, Grêmio, River Plate e Universidad de Chile.