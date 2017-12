Definidos os grupos da Eurocopa 2004 A seleção de Portugal, sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, terá um caminho não muito complicado na primeira fase da Eurocopa-2004, que será realizado no país a partir de junho. De acordo com o sorteio realizado neste domingo em Lisboa, os portugueses vão integrar o Grupo A ao lado de Espanha, Grécia e Rússia. ?Trata-se de um grupo muito equilibrado. Um grupo forte?, disse o treinador brasileiro, logo depois do sorteio, numa tentativa de valorizar os adversários. O técnico disse que ainda não quer pensar no confronto com a Espanha, adversário para qual perdeu em amistoso, em setembro. ?Antes, vamos enfrentar Grécia e Rússia e por isso, precisamos nos concentrar primeiro nesses jogos?, escapou. Portugal vai abrir o torneio no dia 12 na cidade do Porto, contra a Grécia. No mesmo dia, os espanhóis enfrentam a Rússia no estádio de Algarve. Veja todos os grupos da Eurocopa-2004: Grupo A Portugal Grécia Espanha Rússia Grupo B França Inglaterra Suiça Croácia Grupo C Suécia Bulgária Dinamarca Itália Grupo D República Checa Letônia Alemanha Holanda