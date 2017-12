Definidos os grupos da Libertadores A Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) realizou nesta sexta-feira o sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América de 2002. O torneio, com a participação de 32 equipes divididas em 8 chaves, começará dia 6 fevereiro, irá parar durante a Copa do Mundo da Coréia e do Japão, e só terminará em julho. Os quatros participantes brasileiros já estão confirmados: São Caetano, Flamengo, Grêmio e Atlético-PR. Ainda faltam definir 10 vagas. A CSF também anunciou nesta sexta-feira que a próxima edição da Libertadores será a última com a participação de equipes do México. Depois de quatro anos disputando o torneio, o compromisso com os mexicanos acaba na próxima temporada e não será renovado. Confira os grupos da Libertadores de 2002: Grupo 1: São Caetano (Brasil), Cerro Porteño (Paraguai), Alianza de Lima (Peru) e 3º representante do Chile Grupo 2: Grêmio (Brasil), Oriente Petrolero (Bolívia), 3º representante do Paraguai e o 2º do Peru Grupo 3: San Lorenzo (Argentina), Peñarol (Uruguai), Real Potosí (Bolívia) e 2º representante do Equador Grupo 4: Atlético-PR (Brasil), Bolivar (Bolívia), 1º representante da Colômbia e o 3º do Equador Grupo 5: Vélez Sarsfield (Argentina), Nacional (Uruguai), Morelia (México) e 3º representante do Peru Grupo 6: Boca Juniors (Argentina), Santiago Wanderers (Chile), 3º representante do Uruguai e o 1º do Equador Grupo 7: River Plate (Argentina), Talleres (Argentina), Atlético Tuluá (Colômbia) e América (México) Grupo 8: Flamengo (Brasil), Once Caldas (Colômbia), Universidade Católica (Chile) e 2º representante do Paraguai