Definidos os grupos da Liga dos Campeões A Uefa definiu nesta quinta-feira em sorteio, a composição dos oito grupos da Liga dos Campeões da Europa 2003-2004. O Grupo B terá um confronto interessante já nesta primeira fase, colocando frente à frente o Arsenal, da Inglaterra e Inter de Milão, além de outros Dínamo de Kiev (UCR) contra Lokomotiv Moscou (RUS). O Real Madrid está no Grupo F, ao lado do Porto e o Manchester United foi colocado no grupo E. Veja os grupos da Liga dos Campeões 2003-04 Grupo A: Bayern de Munique (ALE) Lyon (FRA) Celtic Glasgow (ESC) Anderlecht (BEL) Grupo B: Arsenal (ING) Inter (ITA) Dínamo de Kiev (UCR) Lokomotiv Moscou (RUS) Grupo C: Deportivo La Coruña (ESP) PSV Eindhoven (HOL) AEK Atenas (GRE) Mônaco (FRA) Grupo D: Juventus (ITA) Galatasaray (TUR) Olimpiakos (GRE) Real Sociedad (ESP) Grupo E: Manchester United (ING) Panathinaikos (GRE) Glasgow Rangers (ESC) Stuttgart (ALE) Grupo F: Real Madrid (ESP) Porto (POR) Marselha (FRA) Partizan Belgrado (SCG) Grupo G: Lazio (ITA) Chelsea (ING) Sparta Praga (CHE) Besiktas (TUR) Grupo H: Milan (ITA) Celta (ESP) Ajax (HOL) Bruges (BEL)