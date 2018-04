Definidos os grupos do Carioca 2005 A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Fferj) sorteou nesta terça-feira os grupos do Campeonato Estadual de 2005. No Grupo A estão Vasco, Botafogo, América, Volta Redonda, Friburguense e Portuguesa. No Grupo B, Flamengo, Fluminense, Cabofriense, Olaria, Madureira e Americano. A competição tem início previsto para 22 de janeiro e será disputado até 17 de abril. No primeiro turno, os times enfrentam os do mesmo grupo, apenas em jogos de ida. No returno, os do Grupo A jogam contra os do Grupo B, também sem partida de volta. Os campeões dos turnos decidem o título. A tabela com a ordem das partidas será anunciada no dia 29. Para o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, o sorteio atendeu aos interesses do clube. Ele não queria o Americano no mesmo grupo. "Foi bom, mas teremos de enfrentar o Friburguense, o que também será difícil." Eurico Miranda, do Vasco, disse que não fazia questão de ter um ou outro clube no grupo. "Para mim, isso é indiferente." Já David Fischel, do Fluminense, afirmou que o Volta Redonda deve ser a surpresa da competição. "Vem para a disputa com um time renovado, com ajuda de vários empresários de sua cidade e ainda com o bonito estádio (da Cidadania) que está servindo ao Fluminense e ao Flamengo no Campeonato Brasileiro?. O presidente do Flamengo, Marcio Braga, não esteve presente na reunião.