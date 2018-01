Definidos os horários do Pré-Olímpico A organização do Torneio Pré-Olímpico definiu os horários dos jogos do quadrangular final, que dará duas vagas para Atenas. Assim, o Brasil estréia contra a Argentina, na quarta-feira, a partir da meia-noite (horário de Brasília). Na preliminar, jogam Chile e Paraguai. O segundo jogo da seleção Sub-23 será contra o Chile, na sexta-feira, às 21 horas (de Brasília). E a última partida do torneio acontecerá no domingo, com o Paraguai, a partir das 18 horas (novamente no horário brasileiro). Para o jogo contra a Argentina, o técnico Ricardo Gomes deve fazer mudanças na equipe. O meia Diego e o volante Fábio Rochemback voltam depois de cumprirem suspensão. Assim, o atacante Marcel vai para o banco. Já Daniel Carvalho será mantido entre os titulares, enquanto Dudu Cearense e Elano lutam pela outra vaga no time. Quem também ganhou posição foi Wendell, que será improvisado na lateral-esquerda, pois Maxwell está contundido.