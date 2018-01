Definidos os jogos das oitavas-de-final da Libertadores Estão definidos os jogos das oitavas-de-final da Copa Libertadores (clique aqui e confira). Será apenas um duelo entre times brasileiros (Grêmio x São Paulo), que já estava garantido, com Santos, Flamengo e Paraná pegando adversários sem muita tradição na competição: Caracas, Defensor Sporting e Libertad, respectivamente. Destes, apenas o Paraná, por ter se classificado em segundo lugar no seu grupo (e 14.º no geral) não tem a vantagem de jogar em casa na partida de volta. Pelo cruzamento nas fases seguintes, apenas um duelo brasileiro pode acontecer, já que o Flamengo, contra o Defensor, pode pegar ou gremistas ou são-paulinos. Depois, outro duelo brasileiro somente nas semifinais, mas somente se um destes chegar junto com o Paraná, que pegará nas quartas o vencedor do clássico argentino entre Vélez Sarsfield e Boca Juniors. O Santos está na outra chave e só enfrentará um brasileiro na semifinal, como determina o regulamento (dois times do mesmo país não podem se enfrentar na final da competição). Nas quartas-de-final, o time santista, que tem a melhor campanha da primeira fase (18 pontos e 100% de aproveitamento, com a vantagem de sempre decidir em casa), pegará o vencedor de Colo Colo x América, do México. Os confrontos das oitavas-de-final começam na semana que vem (jogos inicialmente previstos para o dia 2 de maio). A Conmebol deve confirmar as datas nesta sexta-feira. Nos dois jogos que faltavam para encerrar a primeira fase, o Boca Juniors ganhou por 7 a 0 do Bolívar e garantiu o segundo lugar do Grupo 7, com 10 pontos. O líder é o Toluca, que venceu o Cienciano por 3 a 0, terminando com 12 pontos. Os jogos das oitavas 1.º Santos X Caracas 16.º 2.º Flamengo X Defensor Sporting 15.º 3.º Libertad X Paraná 14.º 4.º Toluca X Cúcuta Deportivo 13.º 5.º Necaxa X Nacional (URU) 12.º 6.º Vélez Sarsfield X Boca Juniors 11.º 7.º Grêmio X São Paulo 10.º 8.º Colo Colo X América (MEX) 9.º