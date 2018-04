Definidos os mandantes na Série C A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta segunda-feira à tarde o sorteio que definiu o mando de campo dos jogos pela terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Os jogos de ida acontecem no domingo, dia 26 de setembro. Já os jogos de volta serão disputados no dia 2 de outubro, véspera das eleições. Como na fase anterior, o gol marcado fora de casa será decisivo como critério de desempate. Dos oito jogos, apenas um confronto ainda não está definido, pois o Grupo 12 ainda se encontra na primeira fase. Cene-MS e Crac-GO ainda aguardam seus adversários. Confira como ficaram os confrontos (jogos de ida): Grêmio Coariense-AM X Rio Branco-AC; Palmas-TO X Gama-DF; Sampaio Corrêa-MA X Limoeiro-CE; Porto-PE x Treze-PB; Villa Nova-MG x Confiança-SE; Rio Branco-SP x União Barbarense-SP e Iraty-PR x Hermann-Aichinger-SC.